達方Q2每股賺0.62元
達方（8163）昨（5）日召開線上法說會，總經理蔡耀坤表示，旗下IT產品景氣回到正常軌道，表現逐季向上，即便綠能市場仍處於庫存調整，但目前已有客戶開2026年新案，整體來看，下半年營收將優於上半年。
達方昨天並公布第2季稅後純益1.72億元，季增19.7%，年減24.6%，每股純益0.62元；上半年稅後純益3.16億元，年減14.6%，每股純益1.14元。
蔡耀坤表示，IT應用訂單能見度還不錯，下半年表現逐季向上，有些客戶對AI PC也有相關規劃，尤其AI PC對高階背光鍵盤需求增加，伴隨近年開拓NB周邊觸控板及電競鍵盤等效益逐步浮現，看好明年相關新產品成長動能大，而且毛利率不低，有助優化產品組合。
達方透露，第2季NB／PC客戶的教育標案及高階商務機種需求持續增加，帶動鍵盤產品營收季增逾15%，也較去年同期成長。
不過，以電動輔助自行車（E-Bike）為主軸的綠能事業仍受終端客戶庫存因素影響，短期尚待調整。近期投資德國GROFA一案，預計第4季完成交割，加入營運行列，為綠能事業再添動能。
達方指出，綠能業務目前已有客戶開2026年新案，惟開案數和疫情前相比仍有差距，雖然綠能事業迎逆風，但也藉此去化低毛利營收。達方統計，上半年營收結構中，以鍵盤為主的IT應用營收占比56%，綠能為31%，整合元件約13%。
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