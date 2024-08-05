亞德客營收／7月24.66億元 月減1.9%、年增2.2%

氣動元件龍頭亞德客-KY（1590）公布7月合併營收24.66億元，月減1.9%、年增2.2%，7月第四周出貨已較前三周周平均出貨有所增長，顯示部分遞延需求已逐步釋出；累計前七月合併營收180.99億元、年增約5%，續創歷史同期新高。

亞德客表示，7月份接單金額持續高於出貨金額，但部分客戶期望因本月份召開的三中全會將出台更多的獎勵政策，而延後拉貨以取得更多的補助，致使本月份出貨金額受到影響。

不過，第四周出貨已較前三周周平均出貨有所增長，驗證部分遞延需求已逐步釋出。

亞德客強調，公司對於產品銷售組合及生產效率提升仍不斷精進，有助於持續提升營業利潤率，公司至目前為止亦持續提高市場占有率。

亞德客7月份來自電子行業、紡織及服裝機械、機床設備、汽車行業及通用機械行業的出貨，有較高的增長率。