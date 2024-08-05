亞德客營收／7月24.66億元 月減1.9%、年增2.2%
氣動元件龍頭亞德客-KY（1590）公布7月合併營收24.66億元，月減1.9%、年增2.2%，7月第四周出貨已較前三周周平均出貨有所增長，顯示部分遞延需求已逐步釋出；累計前七月合併營收180.99億元、年增約5%，續創歷史同期新高。
亞德客表示，7月份接單金額持續高於出貨金額，但部分客戶期望因本月份召開的三中全會將出台更多的獎勵政策，而延後拉貨以取得更多的補助，致使本月份出貨金額受到影響。
不過，第四周出貨已較前三周周平均出貨有所增長，驗證部分遞延需求已逐步釋出。
亞德客強調，公司對於產品銷售組合及生產效率提升仍不斷精進，有助於持續提升營業利潤率，公司至目前為止亦持續提高市場占有率。
亞德客7月份來自電子行業、紡織及服裝機械、機床設備、汽車行業及通用機械行業的出貨，有較高的增長率。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言