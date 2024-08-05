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佳世達營收／7月年增2.4% 單月營收重回年成長

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

佳世達（2352）5日公布今年7月營收，儘管較上月減少6.6%，但單月營收重回年成長軌道，年增2.4%，佳世達表示，顯示器、工業商業用事業、醫療事業需求穩定提升，均較去年同期成長。

佳世達2024年7月合併營收為162.91億元，月減6.6%、年增2.4%，是今年以來單月出現年增長；累計佳世達今年前七個月營收達1,131億元、年減 4.6%。

佳世達表示，整體而言，佳世達顯示器、工業商業用事業、醫療事業需求穩定提升，均較去年同期成長。

佳世達預計6日董事會後公布今年第2季財報，並在7日舉行線上法人說明會，說明第2季營運結果與未來展望。

展望後市，佳世達董事長陳其宏先前指出，今年上半年某種程度延續去年下半年狀況，預計真正各行各業清理完庫存，將是今年下半年，目前從客戶反饋來看，下半年營運應該有明顯回升。

佳世達總經理黃漢州補充，IT業務已回到正常狀態，商用業務今年第2季也逐步回升，至於網通業務自去年下半年開始陷入庫存調整，但預計今年第4季訂單有往上走。

佳世達 營收

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