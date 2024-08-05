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台虹營收／7月10.16億元 創同期新高

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台虹新總座江宗翰。記者尹慧中攝影
台虹新總座江宗翰。記者尹慧中攝影

FCCL軟性銅箔基板廠商台虹（8039）5日公布2024年7月份合併營業收入為新臺幣10.16億元，較上月減少1.6%，較去年同期增加26.96%。但公司提到，該月營收仍創同期歷史新高紀錄。

台虹說明，7月電子材料事業營收為9.86億元，較上月增加1.48%，較去年同期增加31.29%。

台虹先前召開法說會，公司已上修全年展望，當時台虹提到，營運從原先預期個位數成長上修到雙位數。台虹總經理江宗翰也說，AI與高速運算帶動高頻高速材料需求，公司規畫今年第3季提早評估泰國廠的第二期擴充。

至於今年營運高峰是否在第3季？江宗翰先前回應說，確實今年營運高峰仍在第三季可能約在7-8月之間，產業需求以電子產業來看至12月都比去年好，材料會比產業提早一季到高峰。

台虹 營收

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