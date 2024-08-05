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嘉晶財報／第2季獲利1.5億元！季、年增皆逾兩倍以上 近七季高點

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

磊晶廠嘉晶（3016）5日公告今年第2季財報，單季獲利1.5億元，季增、年增皆逾兩倍以上，每股純益0.52元，站上近七個季度以來高點。

法人指出，嘉晶的基本面升溫來自於急單挹注、量明顯變多，主要受惠於台系客戶加持，集中在高壓 TVS、MOS 產品，日系客戶亦看到訂單逐月上升，應用面集中於車用，產品包含MOS、IGBT等，而先前較為疲弱的陸系客戶，目前營收佔比僅約5%，影響甚小。

法人強調，嘉晶的GaN大客戶已通過GPU大廠驗證，打進伺服器電源市場，而該客戶的GaN 6／8吋皆在嘉晶做磊晶，元件端部分8吋則於台系代工廠，6吋投片在母公司漢磊（3707），且在擴產進展上，該公司隨著第三類半導體產能陸續開出，新廠房規劃12台新SiC機台，現階段已進駐3台，GaN部分也已設置完成，將為嘉晶營運吞大補丸。

基本面 磊晶 財報

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