廣達「小金雞」鼎天 除息首日開低重摔、亮燈跌停陷貼息

廣達（2382）旗下「小金雞」鼎天（3306）5日進行除息交易，每股將配發1.3元現金股利，不過早盤以53元開低走跌後，市場買氣呈現一片低迷，股價持續下跌重挫至跌停，盤中漲幅雖一度收斂、但無奈賣壓持續湧現，終場以49.7元跌停作收，單日下跌5.5元、跌幅9.96%；對此，母公司廣達、集團夥伴廣明（6188）也同樣慘陷跌停，市場崩跌投資人信心急墜，市場氣氛轉為保守。

據外媒報導指稱，輝達（NVIDIA )AI新晶片Blackwell系列傳因為發現設計出現瑕疵，恐導致交貨期向後遞延，而消息一出引發市場恐慌，影響台系人工智慧AI概念股包括廣達（2382）、緯穎（6669）、緯創（3231）、英業達（2356）、無敵（8201）、鼎天等全都跌停。連累大盤也跌破2萬點大關，終場重挫1807.21點，收在19830.88點，跌幅8.35%，跌點和跌幅都創歷年最深，更一舉跌破半年線。

據悉，廣達旗下鼎天是全球衛星定位和無線通訊技術的領導廠商，所屬產業為通信網路業，主要業務為衛星定位系統(GPS)主機板，專注于為全球客戶提供先進的位置感知、汽車雷達、雲端AI視覺解決方案和ODM/OEM，而近年來公司持續積極的在發展「車用產品」領域，包括AI攝影鏡頭、先進駕駛輔助系統（ADAS）、駕駛者監控系統（DMS）等，而鼎天今日進行除息交易，不過終場仍暫陷貼息，外界關注其後續走勢。

對此，鼎天也於今（5）日公布第二季稅後純益為0.79億元，較上季表現大增545.65%，年增63.24%，改寫單季歷史新高，而每股純益達1.58元，同樣刷新歷史新高紀錄；前二季稅後純益0.92億元，年增80.39%，每股純益為1.81 元。

根據鼎天公布的財報，第2季合併營收2.73億元，季增32.65%，年減11.79%；毛利率36.14%，季增6.34個百分點、年增13.54個百分點；營益率3.92%；稅後淨利率29.18%；稅後純益0.78億元，季增5.38倍，年增63.2%，每股純益1.58元；上半年合併營收4.8億元，年增13.36%，毛利率33.41%，年增10.77個百分點；稅後純益9,224.5萬元，年增79.56%，每股純益1.82元。