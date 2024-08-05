致伸營收／7月50.2億元 月減3.9%
致伸科技（4915）5日公布7月合併營收50.2億元，較去年同期營收年增0.1%、月減3.9%。累計今年前七月合併營收340.4億元，年減4.8%。
致伸表示，受惠AI浪潮興起，公司的多感合一（X-in-one Sensory Fusion）感測融合能力，推動公司產品走向跨領域多元應用。因應車用產業朝向多感測生態系發展，致伸將發揮集團綜效，運用其先進聲學及影像技術，如ADAS、AVAS、聲學傳感器及音訊放大器等，結合多種感知融合，積極擴大市場。此外，也持續朝利基型領域發展，包括公共安全（Public Safety）相關設備和AIoT（B2B）視覺方案等。
同時，公司亦投資工業AI應用解決方案，如工業視覺、聲學檢測及服務型機器人，提供多樣且客製化服務，滿足客人需求，提升市場競爭力及獲利能力。
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