榮成7月稅前 EPS 虧損0.02元 下半年傳統旺季有望回溫

工紙廠榮成（1909）5日公告7月合併營收38.19億元，年增7.22%，並同步公告公司自結獲利，7月單月營業利益0.15億元，稅前淨損0.3億元，自結每股稅前虧損0.02元。

榮成累計前七月合併營收達272.13億元，年增3.27%，累計前七月營業利益4.64億元，合併稅前淨利1.69億元，每股稅前盈餘0.1元。榮成7月虧損主要是受凱米颱風災情影響二林廠正常產能釋放，以及大陸7月內需和出口市場表現均不佳，製造業PMI指數為49.4%，連續三個月處於收縮區間。

法人表示，7月為大陸傳統生產淡季、市場需求不足以及局部地區高溫洪澇災害極端天氣等因素對企業生產經營造成影響，景氣略有回落。

而包裝行業部分，目前處於空檔期之中，7月年中618電商促銷活動結束，而後期中秋節、國慶日、雙11等需求暫未釋放，紙廠出貨表現普遍一般。

展望下半年，工紙展業逐步進入傳統旺季，8月1日起，大陸已掀起新一輪漲價潮，包括玖龍紙業等眾多紙企宣佈上調工紙價格，上調幅度大多在30元/噸左右，有望實現小幅反彈，且預期8月下旬進入中秋節備貨季，在工紙銷量增加情況下，有利原料廢紙價格上漲，而在上下游產品相互傳導效應下，成本端將對工紙價格形成支撐，推動旺季漲價。