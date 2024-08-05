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達方財報／上半年每股純益1.14元

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

達方電子（8163）5日召開董事會，會中通過2024年第2季與2024年上半年度營運成果。第2季合併營收51.98億元，季成長1.7%。歸屬母公司稅後淨利1.72億元，季成長19.7%，每股純益0.62元。累計上半年合併營收103.09億元，歸屬母公司稅後淨利3.16億元，每股純益1.14元。

達方表示，第2季NB/PC客戶的教育標案及高階商務機種需求持續增加，帶動鍵盤產品營收貢獻季成長逾15%，年增率亦同步增加。以電動輔助自行車(E-Bike)為發展主軸的綠能事業，營運表現仍受到終端客戶庫存因素影響，短期尚待調整。近期投資德國GROFA一案，將於第4季完成交割，加入營運行列，為綠能事業再添動能。

長期而言，NB/PC在Windows作業系統升級與AI PC滲透率增加下，將有助於鍵盤與其他新產品出貨穩健提升。綠能事業在E-Mobility、環保、運動三大全球趨勢下，對於未來成長深具信心。達方積極布局智能和綠能兩大趨勢產業，持續推動精實整合、創造集團綜效。

綠能 達方

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