鴻海營收／新iPhone升溫 7月5724億元、創歷年同期新高

鴻海（2317）5日公布2024年7月營收為5,724億元，月增 16.63%，年增 21.98%，為歷年同期新高。該公司今年前7個月營收為3.44兆元，年增 6.54%，為歷年同期新高。鴻海表示，基於目前已經進入下半年旺季期間，營運將逐漸加溫，展望第三季營運將會有季增及年增的表現。

鴻海表示，該公司2024年7月營收5,724億元，月增 16.63%。其中，「消費智能產品類別」、「元件及其他產品類 別」月對月強勁成長、「電腦終端產品類別」月對月顯著成長，「雲端網路產品類別」月對月約略持平表現。

鴻海2024年7月營收，年增 21.98%。其中， 「雲端網路產品類別」、「元件及其他產品類別」、「電腦終端產品類別」強勁成長，「消費智能產品類別」則約略持平。

鴻海2024年累計前7個月營收為3.44兆元，年增 6.54%。其中，「雲端網路產品類別」及「元件及其他產品類別」強勁成長、「電腦終端產品類別」顯著成長，「消費智能產品類別」則有略微衰退的表現。