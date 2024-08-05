群創法說會／因應景氣趨緩、Q3稼動率季減5% 與夥伴研發TGV技術

群創（3481）總經理楊柱祥5日在線上法說會中表示，展望2024年下半年因應景氣趨緩，第3季稼動率將季減約5%以上；未來在扇出型面板級封裝（FOPLP）最困難的TGV技術，將與合作夥伴共同研發，估計至少需2-3年後才能量產。

群創光電今天舉辦2024年下半年線上法說會，除分享第2季順利轉盈的好消息，經營團隊亦持續深化非顯示器領域佈局，跨足半導體扇出型面板級封裝（FOPLP）工藝多角化發展，全力推動雙軌轉型。

群創董事長暨執行長洪進揚表示，外部市場改善及內部營運效率提升是讓群創第2季轉正的主要因素。第2季毛利率大幅改善達到10%，不同產品別營收金額均有提升，非顯示器領域群營收占比來到22%。