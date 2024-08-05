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鼎天財報／第2季純益大增逾五倍 創13年來單季新高 EPS 1.58元

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

廣達（2382）旗下鼎天（3306）5日公告第2季財報，受惠三大ODM客戶加持，客製化產品比重大增，伴隨利基型市場耕耘有成，帶動毛利攀升，稅後純益達7,897.4萬元，較上季大增5.38倍，年增63%，寫近13年單季新高，每股純益1.58元，上半年每股賺1.82元。

鼎天第2季合併營收2.74億元，季增33%，年減11.6%，毛利率36.14%，季增6.34個百分點，年增13.54個百分點；稅後純益7,897.4萬元，季增5.38倍，年增63.2%，每股純益1.58元。

鼎天上半年合併營收4.8億元，年增13.36%，毛利率33.41%，年增10.77個百分點；稅後純益9,224.5萬元，年增79.56%，每股純益1.82元。

每股純益 毛利率

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