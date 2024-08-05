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臻鼎營收／7月創歷年同期新高、月增25.6% 進入傳統旺季

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
臻鼎7月創歷年同期新高，月增25.6%，進入傳統旺季。圖為董座沈慶芳。記者尹慧中攝影
臻鼎7月創歷年同期新高，月增25.6%，進入傳統旺季。圖為董座沈慶芳。記者尹慧中攝影

全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）於5日公布2024 年7月合併營收為新台幣134.58億元，年增30.6%，月增25.6%，創下歷年同期新高；累計1至7月營收達新台幣783.80億元，年增19.9%，創下歷年同期次高。

臻鼎表示，7月開始進入傳統旺季，客戶新品備貨需求走揚，四大產品應用，包含行動通訊、電腦消費、車載/伺服器/基地台與IC載板皆同步年增與月增達雙位數，其中車載/伺服器/基地台與IC載板營收更續創單月歷史新高，顯示公司One ZDT策略陸續展現成效，全方位產品應用皆有訂單斬獲。

臻鼎已訂於8月13日(二)下午3點召開2024年第二季暨上半年線上法人說明會，會中將詳細說明公司營運概況與未來展望。

新台幣 臻鼎

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