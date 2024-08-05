騰輝營收／7月3.5億元 漲價客戶提前備庫存

騰輝電子-KY（6672）今日公布2024年7月營收3.5億元，月減2%，截至前七月累計營收25.5億元，年減10%。騰輝說明，主要受中國大陸汽車產業崛起且內捲和工業市場需求不穩定，因五月原料基板漲價客戶大量備了庫存目前仍在消化庫存，加上居高不下通膨，也導致消費支出疲軟，汽車銷售低於預期，車用散熱金屬基板營收本月個位數微減。高毛利材料之軍工、航天應用產品及軍工航天低損耗不流膠黏合片，具有優異信賴度、低介電強度和低損耗特性終端認可，銷售動能依舊強勁，為今年以來次高。

展望未來，騰輝提到，集團海外分公司, 針對本業外的非CCL貿易部分業務，增加多項針對海外PCB少量多樣應用的特殊設計設備，合作廠商研發成功，將在第四季開始注入營收，會有具體貢獻。

本業部分，騰輝說明，在散熱金屬基板上繼續取得民族品牌在車燈超快速充電桩的材料認可及訂單外，也積極拓展電控類相關的散熱應用，如堆高機、功率半導體、激光雷達散熱、以及更多電動摩托車品牌OBC等等應用認可。在非傳統電路板應用，騰輝以薄膜及超薄技術突破取得例如被動元件薄型化電容電阻等應用，及高速電機馬達轉子材料取代線圈，各式高頻薄膜嵌埋式產品開始導入應用。

騰輝也說，長期努力在部分高速應用的光通信連接器應用取得進展。公司具有完整產品線，尤其是特殊材料例如鐵氟龍體系產品(DK3.0-10.0)、低損耗不流膠黏合片、高頻且高散熱功能的金屬基板，都已得到多項認可並陸續放量，對獲利帶來可觀貢獻。公司多年致力於技術導引創新，始終專注於少量多樣、特殊材料的獨特發展模式與同業形成市場區隔，建立不可取代性，在這樣傳統產品市場供過於求的市況下，創造更多的獲利與市場機會。