台光電營收／7月57.82億元創新高 月增10.2%

隨著蘋果新機備貨帶動PCB材料需求與AI伺服器挹注，銅箔基板（CCL）廠台光電（2383）今日公布7月營收57.82億元，創新高，月增10.2%，年成長58.6%，台光電營收自今年3月以來已經連續五個月創新高紀錄。台光電說明，受惠於AI伺服器成長力道。

台光電累計今年前七個月營收約為341.33億元，年成長69.1%。業界也說，台光電為手機用無鹵素基板大廠，隨著蘋果PCB於七月備貨升溫提前帶動材料廠商業績開始加溫，為另一個成長力道。

台光電先前提到，在各類伺服器、高階網通低損耗材料及美系新手機材料三大成長引擎的帶動下，產能已接近全產全銷，對營運持續抱持樂觀的態度，故決定加大明年產能擴充至成長20%以上。

配息基準日方面，台光電日前公告公司113年2月29日董事會決議通過112年度可供分配盈餘提撥股東現金股利新台幣3, 439,332,300元，每股配發新台幣10.0元，股息配發率達61.2%，其普通股配息基準日為113年9月6日，除息交易日為113年8月29日，現金股利預計於113年9月27日發放。