信邦營收／7月28億元 創同期新高

電子零組件廠商信邦（3023）5日公布自結2024年7月合併營收為28.00億元，較6月27.42億元成長2.13%，比去年同期27.07億元成長3.42%，創同期新高；累計今年前7月合併營收為192.08億元，較去年同期減少3.89%。

信邦指出，7月合併營收之成長，係醫療、汽車、通訊及電子週邊等產業之銷售分別較6月成長1.99%、19.67%及10.89%；累計前7月相較於去年同期，醫療及健康照護產業減少9.15%、汽車產業減少9.79%、綠能產業減少9.63%、工業應用產業成長0.92%、通訊及電子週邊產業成長6.27%。

產品別銷售比重，連接線組生產銷售佔合併營收80.00%；連接器及零組件銷售佔20.00%。

產業別的銷售分佈，綠能產業佔合併營收29.54%；工業應用產業佔29.52%；通訊及電子週邊產業佔19.15%；汽車產業佔13.55%；醫療及健康照護產業佔8.24%。