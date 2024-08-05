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崇越財報／上半年 EPS 9.52元創新高 第2季5.41元同創高

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

崇越（5434）5日說明，第二季財報繳出亮眼成績，季營收達137.9億元，季增15.6%，年增14.4%，創歷史同期新高；母公司業主淨利達10.2億元，季增31.7%，年成長大幅增加52.4%；第二季每股稅後純益（EPS）為5.41元，季增31.6%、年增46.6%，淨利、EPS雙雙改寫單季新高紀錄。

回顧今年上半年，崇越累計營收達257.2億元，年增4.8%，創歷史同期次高；母公司業主淨利達17.96億元，年增27.4%；上半年每股稅後純益創新高，達9.52元。

在新興應用驅動下，帶動矽晶圓、光阻、研磨液，石英等關鍵材料銷售暢旺；除掌握晶圓製造至封裝測試全製程的關鍵材料、零組件和設備外，崇越科技亦積極開發封裝膠、散熱材、膜材、電鍍液等產品，以因應CoWoS先進封裝產能供不應求的市場需要。

崇越科技積極打造國際供應鏈平台，去年8月於日本九州成立熊本營業所；今年7月於美國德州達拉斯設立新據點，並號召8家台灣半導體材料、設備供應商，首度參展美國西部國際半導體展，集結材料、設備、零組件等整合性方案組建半導體供應鏈平台。

環保綠能方面，除了兩岸多項大型廢水處理、機電空調專案持續進行中，還陸續接洽新加坡，越南、馬來西亞等半導體廠、電子廠等環保工程案，從晶圓廠設計到整廠建設，提供節能環保的整合方案。

展望全年，崇越科技董事長潘重良樂觀以待：「庫存去化逐漸告終，以及海外客戶新廠產能開出，今年崇越科技將重返正成長。」今年全年營收及獲利皆有望再創新猷。

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