金寶股利入袋 每股配0.2998元 董座許勝雄笑納百萬股息

老牌電子大廠金寶電子（2312）已在上週五（8/2）發放現金股利0.2998元，據公開資料顯示，身為大股東之一的董事長許勝雄，截至今年6月份個人持股張數總計為1萬3,684張，持股比例為0.91%，則可入袋約410.24萬元的現金股利，至於總經理陳威昌截至今年6月止的個人持股較去年同期增加千張、總數達5064張，持股比例上升至0.34%，則可領到151.81萬元的現金股利。

金寶近年已朝追求高毛利的目標，全力進行各項調整，力求將自身利潤最大化，而其股價也不斷上漲，連帶其市值也跟著逐步擴大，金寶股價自今年4月中14.4元起漲，截至上週五（2）日收盤23.25元，短短四個月的時間，就已足足飆漲61.458%的漲幅。其實金寶股價的奔漲，與近年最夯的「AI伺服器」有著密不可分的關係。

事實上，金寶目前已正式跨入AI伺服器市場、並成功接到訂單，總經理陳威昌日前在法說會透露，旗下包括泰國、墨西哥、美國、聖地牙哥都有設廠，但主要的「伺服器代工」，是交給泰國廠區及墨西哥廠區來負責。他分享，墨西哥設置新廠不僅是為了配合客戶需求，也是一個可以替集團緩解美中貿易戰造成的沖擊、分散製造風險的一個很好的選擇。