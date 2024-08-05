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錼創、艾笛森、弘凱 業績向上

經濟日報／ 記者李泠秭／台北報導

LED業下半年邁入旺季，富采（3714）、錼創、億光、艾笛森、弘凱均預期下半年營運將優於上半年。

富采將於8月9日召開法說會，公布上季財報與營運展望。富采強調，已經清空不良資產，今年輕裝上陣後，預期在需求逐漸復甦帶動下，營運於今年首季觸底，預期營運可望逐季向上，看好電視背光、車用、照明等應用均會穩定成長。

億光尤其看好車用、不可見光應用前景大，公司致力從中階光耦朝高階發展。

錼創持續樂觀看待今年Micro LED產業發展，今年營業項目多元化，將增加銷售設備業務，預計可貢獻營收約10%至20%，看好整體營收維持倍數成長趨勢，並將擴大開發歐美市場。

艾笛森首季獲利攀上近九季高點，公司看好本季業績會更好，今年可望逐季成長。艾笛森強調，今年加速車燈與照明成品發展，預期全年總出貨量拚增二成。

弘凱認為，首季是營運谷底，第2季車用訂單回溫，預期今年營運將逐季成長。

營收 艾笛森 運將

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