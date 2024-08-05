晶豪科營運持穩 深耕車電

利基型記憶體廠晶豪科（3006）表示，以在手訂單觀察，本季終端銷量將小幅成長，預期營收大致持穩，惟下半年消費性需求是否回升將是關鍵。

晶豪科主力產品包括記憶體IC、類比及數位類比混合訊號IC、Wireless IC、Sensor IC等產品，截至今年首季陷入連六季虧損。隨著積極與代工廠討論長約（LTA）期限延後、重新議定代工費，並嚴格管控投片，積極降低庫存效益發酵，第2季轉虧為盈，單季獲利2.46億元，每股純益0.88元。

展望後市，晶豪科認為，目前較小顆的DRAM晶粒如DDR2、DDR1等利基型產品價格主動權提升，下半年應可延續，惟DDR3、DDR4等雖有國際大廠提前結束生產使得供給受限等正面利多，但當下市場庫存仍高，依舊看不到漲價跡象。

晶豪科持續衝刺新應用布局，車用電子方面傳來喜訊，其DRAM及快閃記憶體等二項產品同時取得ISO 26262 ASIL-B產品認證，成為全台首家一次通過二項產品認證的晶片製造商。

晶豪科認為，近年來車用電子已成為半導體產業發展的重要支柱，先進智慧車用電子產品更是主要趨勢，在國際半導體大廠均積極投入的同時，公司也將車用市場列為重大的策略發展方向。

晶豪科指出，相較於一般應用，車用半導體產品的可靠度與安全性，是品質認證上最重要的兩項基本檢視指標，ISO 26262功能安全標準即是檢核汽車電子供應商是否達到安全標準等級ASIL（Automotive Safety Integrity Level）要求程序的認證指標。