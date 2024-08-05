三星攻手機事業 台鏈補

南韓科技巨頭三星第2季財報亮眼，智慧手機業務表現突出，旗下Galaxy S24系列新機上季與上半年出貨量與銷售量均較去年S23系列呈現雙位數成長，並看好下半年高階智慧手機業務續強，法人看好有助台積電（2330）、晶技等供應鏈業績吃補。

三星統計，上季共出貨5,400萬支智慧手機、700萬台平板；其中，智慧手機平均售價為279美元。三星預期，下半年智慧手機市場將比去年同期成長，主要動能來自AI將帶動高階手機需求增加，而平價機種則可能減緩。

業界人士表示，三星今年仍按照慣例，上、下半年分別推出旗艦機種，上半年以主流智慧手機Galaxy S系列為主，下半年則是以折疊機Galaxy Z系列為主，隨著上半年Galaxy S系列銷售優於預期，近期發表的Galaxy Z系列將肩負該公司下半年手機業務能否持續成長的重責大任。

據悉，三星首款AI折疊機Galaxy Z Fold6以及Z Flip6雖然售價比前一代貴100美元，但三星的全球銷售量目標仍看好將成長一成以上，而台灣市場更有機會年增二成以上。

業界指出，三星全球折疊機市場市占率約六成，台灣市場更高達九成，幾乎可以說是折疊機的代名詞，今年因首度導入AI應用，估計有助於提升用戶換機意願，進而挹注市占率進一步擴大。

據悉，三星無論是Galaxy S系列或Galaxy Z系列，手機主晶片均由台積代工，晶技則負責供應石英元件，隨著三星看好旗下智慧機銷售量，二家台廠都將沾光。