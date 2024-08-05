宏碁 本季獲利有看頭

宏碁（2353）第2季營運表現優於預期，董事長陳俊聖預告能見度達第3季無虞，強調「看得滿清楚的」。法人看好，隨著規模經濟擴大，宏碁上季毛利率、營益率將同步向上；展後後市，歐美地區進入返校旺季，持續助攻宏碁PC、顯示器等主要產品出貨，加上業外收益擴大，本季獲利將更有看頭。

宏碁首季已繳出亮眼成績單，單季稅後純益12.02億元，季增18.3%，更比去年同期暴增1.33倍，每股純益0.4元，單季毛利率連七季站穩一成以上、達10.53%。進入第2季，宏碁業績持續發威，6月合併營收更衝上兩年來高點、達281.93億元，月增33.4%，年增7.1%。

法人分析，宏碁第2季受惠部分客戶為返校潮提前拉貨，在營收雙位數成長，帶動規模經濟上揚下，預估宏碁毛利率、營益率將同步成長，帶動獲利優於首季。

展望下半年，法人指出，隨著時序進入歐美返校潮旺季，預估宏碁PC、顯示器等主要產品出貨皆向上，本季營收持續看增，伴隨營益率成長及業外收益擴大，預估獲利將呈高雙位數增長。

針對下半年市況，陳俊聖預告，目前能見度達第3季，「看得滿清楚的」。以季節性來說，下半年應該會比上半年好一些，今年上半年情況也不算差，因為相對去年上半年少了庫存干擾。

陳俊聖預期，今年下半年可靜待AI PC效益，宏碁會努力把AI在伺服器、PC及應用端等領域好好發力。

瞄準暑期商機，宏碁日前啟動「Acer Day」品牌日活動，今年以「AI'm Limitless AI智能Go無限」為主題，推出多元AI創新科技，包括Swift Go、Swift 14 AI輕薄AI筆電、Aspire C、RevoBox AI電腦，並祭出大量優惠，市場看好，品牌日活動有望刺激宏碁本季銷量，為下半年PC業務增添更多柴火。