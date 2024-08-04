南電上月營收成長月增13%
PCB載板廠南電（8046）昨（3）日公告7月合併營收31.25億元，受惠出貨升溫，營收持續向上，月增13.8%，年減6.2%，重返30億元大關，寫近九個月高點，且為連續五個月較前月成長；前七月累計營收183.47億元，年減29.5%。
南電第1季受到網通產品出貨減少、削價競爭等影響，營運轉虧。
不過，南電表示，今年首季是營運谷底，第2季回溫，表現將優於首季，隨網通新產品第2季底開始備料出貨，下半年將貢獻營收，第3季營運重返成長軌道。
南電將於8月6日公告第2季財報，法人看好，南電第2季受惠記憶體需求回溫，帶動BT載板出貨增加，加上加速卡產品出貨，PCB產品也有望淡季不淡，整體稼動率回升，單季營運可望虧轉盈。
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