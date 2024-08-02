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順德財報／上半年 EPS 2.1元、營運逐季增溫 第4季加入Al供應鏈

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

功率導線架大廠順德工業（2351）2日公布上半年合併財報，合併營收51.73億元、年減6.1%，稅前淨利5.22億元，稅後純益3.82億元、年減9.9%，每股稅後純益為2.1元。法人估，順德下半年營運逐季增溫，全年營收、獲利可望同步優於去年。

順德第2季合併營收27.89億元，季增16.7%、年減1.2%，毛利率19.4%，較上季16.3%增加3.1個百分點，較去年同期15.5%增加3.9個百分點，稅後純益2.18億元，季增32.9%、年增7.3%，每股稅後純益1.2元，獲利為近五季以來高點。

值得注意的是，輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳揭示AI帶動GPU的高度需求之後，順德新開發因應GPU高速運算降溫所需的穩壓器導線架，也訂第4季量產出貨，順德將正式切入Al供應鏈領域。

順德過去在半導體應用面主要為車用電子、工業控制及消費性電子三大領域，今年起增加高速運算(HPC)第四項新事業。由於高速運算涵蓋範圍廣泛，未來可望成為順德營運成長的新動能。

而為貼近客戶及發展新產品、新事業，順德也著手規劃國際投資布局，目前初步鎖定東南亞半導體產業集中的馬來西亞、泰國、菲律賓，甚至不排除日本，將尋找現有閒置廠房土地建廠，預計明年啟動投資。

順德指出，客戶庫存調整已近尾聲，目前正陸續回補庫存。法人估，順德第1季營運已落底，第2季營收優於第1季，第3季回到季增、年增的成長軌道，全年營收、獲利將同步優於去年。

順德新一代車用充電系統導線架產品，去年下半年打入美系電動車龍頭供應鏈，目前進入出貨階段。順德說，中國大陸電動車應用持續且快速成長，加上太陽能等新能源訂單也明顯回溫，可望帶動順德大陸營收有二位數增長。

順德今年資本支出約7億元，主要支應表面處理、自動化設備採購。彰化總廠旁的沖壓廠，明年第2季也將啟動建廠，由原本的一層廠房擴增為五層廠房，以滿足模具及精加工所需，初估投資金額約10億元。

AI 半導體 營收

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