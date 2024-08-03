欣興（3037）下半年營運將優於上半年，加上積極布局AI產線，可望逐步發酵；同時ABF載板本季稼動率也將回升，面臨台股大跌，仍吸引買盤逢低布局。

法人分析，欣興今年因布局AI產線，初期良率與效率受到影響；展望第3季，因AI相關產品包含AI伺服器、AI PC等持續成長，下半年稼動率有機會緩步走升，推升第3季營收有機會小幅季成長，以及毛利率拉升，帶動下半年營運。另外AI伺服器新架構推出可望帶動HDI板與高階載板銷售。欣興董事會決議增加今年資本支出用於光復廠、PCB製程的優化及增加對泰國廠的投資。

權證發行商建議，看好欣興後市的投資人，可選價內外10%之內，剩餘天數120天以上的權證逢低布局。（兆豐證券提供）

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