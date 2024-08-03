欣興 二檔有看頭
欣興（3037）下半年營運將優於上半年，加上積極布局AI產線，可望逐步發酵；同時ABF載板本季稼動率也將回升，面臨台股大跌，仍吸引買盤逢低布局。
法人分析，欣興今年因布局AI產線，初期良率與效率受到影響；展望第3季，因AI相關產品包含AI伺服器、AI PC等持續成長，下半年稼動率有機會緩步走升，推升第3季營收有機會小幅季成長，以及毛利率拉升，帶動下半年營運。另外AI伺服器新架構推出可望帶動HDI板與高階載板銷售。欣興董事會決議增加今年資本支出用於光復廠、PCB製程的優化及增加對泰國廠的投資。
權證發行商建議，看好欣興後市的投資人，可選價內外10%之內，剩餘天數120天以上的權證逢低布局。（兆豐證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言