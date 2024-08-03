鴻準、美律 四檔擁利基

台股昨（2）日受美股主要指數重挫、外資大賣，加權指數下跌逾千點，蘋概股中的鴻準（2354）、美律（2439）相對抗跌。鴻準近來積極轉型、美律大客戶進入出貨旺季，發行券商建議，投資人可透過權證的槓桿效果，逢低布局相關權證。

蘋果公布財報後，雖營收表現優於市場預期，但因美股主要指數重挫，拖累蘋概股表現。法人分析，此次蘋果執行長庫克在電話會議上，多次提及蘋果在人工智慧系統Apple Intelligence的布局，並看好Apple Intelligence導入蘋果各項新品的後續表現。預料iPhone的生成式AI功能，將是果粉換機的重要誘因，預期下半年為iPhone長線換機潮起點，可望推升蘋果供應鏈的出貨動能。

機殼廠鴻準除了在新一代iPhone系列積極備貨中，並積極轉型切入AI伺服器機殼與散熱市場，甚至跨足大健康領域，包括與轉投資的Sotera Wireless Inc. 一同提供的ViSi Mobile生命體徵監測系統已經在美國上市，且在美國的醫療中心落地使用，拓展台灣以及海外市場。

另外隨美國科技大咖包括輝達、特斯拉等搶進機器人市場，鴻準主要業務板塊也包含自動化設備機器人相關領域，過去曾負責製造、組裝集團自用的機器人，看好未來有機會切入AI機器人應用領域，搶奪市場商機。

電聲元件大廠美律受惠頭戴式耳機與電競耳機出貨成長，帶動產品組合轉佳，法人同時看好iPhone長線換機動能，可望推升美律營收表現。進入第3季，除電競耳機多款新品齊發，消費市場偏好轉向頭戴式耳機，將推升頭戴式無線藍芽耳機出貨放量。

權證發行券商建議，看好鴻準、美律後續表現的投資人，可挑價外20%至價內10%，有效天期60天以上的相關認購權證介入。