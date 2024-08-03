新唐：車用庫存還在調整

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

微控制器（MCU）廠新唐（4919）昨（2）日舉行法說會，董事長蘇源茂表示，去年汽車市場大幅度成長，當景氣出現不確定性，需求下降，供應鏈必然要進行庫存的調整，評估可能還需要兩季以上調整。

蘇源茂指出，台灣營運歷經過去一年的供應鏈庫存調整後，業績與獲利都已恢復成長。

日本據點的營運跟去年同期相比則有較大變化，當投片量下降，就會有工廠固定成本損失影響，日本工廠正在規畫調整產能更有彈性，更能應對市場需求起伏，需要一點時間執行完成。

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