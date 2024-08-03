國巨 選價內外20%
國巨（2327）第2季財報「雙率雙增」，單季毛利率達35.1%，衝上六季高點；稅後純益54.53億元，季增18.3%，每股純益13.02元，為近11季高點，並且連四季賺逾一個股本；上半年獲利破百億元，每股大賺24.04元，寫近六年同期新高。
國巨指出，第2季營收優於預期，受AI相關動能強勁，加消費性電子需求回升；業外非營業項目淨收入達9.23億元，主要來自外幣兌換利益及利息淨收入貢獻。第2季積層陶瓷電容營收占比由前一季降至18%，磁性元件占30%，鉭質電容占18%，晶片電阻13%，感測器10%。
看好國巨後市的投資人，可選價內外20%以內、有效天期逾三個月的認購權證介入。
（中國信託證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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