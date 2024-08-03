Meta 財報靚 台鏈利多

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

臉書母公司Meta公布上季營收優於預期，主因AI幫助廣告業務繼續成長，激勵近期股價表現。摩根士丹利證券（大摩）、摩根大通（小摩）透過Meta財報看伺服器、雲端半導體產業，台系供應鏈包括信驊、廣達、緯穎等後市有望受惠。

Meta第2季營收優於預期，預估本季營收樂觀。小摩分析師洪一軒在最新釋出的「伺服器產業」報告中指出，Meta上調2024年資本支出，調整為370億-400億美元，在廣告客戶支出回升下，對一般伺服器供應鏈屬利多兆頭。

2025年資本支出展望樂觀，人工智慧投資加速和通用伺服器支出呈健康增長，對人工智慧和非人工智能伺服器供應鏈皆是利多。台系供應鏈主要受益者，包括廣達、緯穎、英業達和信驊皆有可能受惠。

他補充，Meta生成式人工智慧處於早期階段，預計將憑藉強大產品組合，如Meta AI助手、AI Studio、大型語言模型LLaMA，以及在元宇宙中的潛在應用場景，長線潛力可期。

隨雲端服務業者（CSP）雲端資本支出增加，洪一軒預計下游ODM廠在未來幾個月將具有可觀AI收入增長，預計AI族群將從最近技術調整中反彈。相比之下，AI伺服器品牌之間競爭加劇，廣達、鴻海和緯穎有望從AI伺服器中受益。

展望後市，在雲端半導體產業方面，大摩科技產業分析師顏志天表示，雖然Meta並不是2025年GB200的最大買家，但其樂觀展望預示資本支出上升，台係供應鏈最看好信驊，因此投資評等給予「買進」。

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