明基材第2季每股純益0.23元 強攻東南亞
明基材（8215）昨（2）日召開線上法人說明會，董事長陳建志表示，偏光片第3季市況保守看待，看好醫療產品持續成長，下半年積極布局東南亞市場，對整體環境審慎樂觀。
明基材今年第2季營收45.89億元，季減0.08%，年減0.99％，歸屬於母公司業主淨利7367.4萬元，季增102.7%，年減48.9%，每股純益0.23元。明基材指出，上季顯示器材料負面因素包括0403地震影響、顯示器跌價，醫療產品第2季占比30%，帶動營收成長，第2季毛利率為16.51%。
明基材累計今年上半年營收91.81億元，年增5.5%，歸屬於母公司業主淨利1.1億元，年減43%，每股純益0.34元。
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