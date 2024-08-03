融程電第2季EPS 1.7元 多路並進
工業電腦廠融程電（3416）昨（2）日公告今年上半年財報，第2季毛利率超過41%水準，持續站穩高檔水準，稅後純益季增1.5%，創單季同期新高，每股純益（EPS）為1.7元。
展望後市，融程電指出，持續聚焦九大快速成長產業，在多個成長引擎挹注下，目標未來營收每年維持穩定成長。融程電今年第2季營收為7.4億元，季增5.7%，年增7.5%，創單季同期新高。毛利率41.55%，季增1.11個百分點、年增3.18個百分點，營益率21.06%，季減0.63個百分點、年減0.93個百分點，稅後純益達1.36億元、年減9.33%，亦創單季同期新高，單季EPS達1.7元。
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