愛爾達上半年EPS 1.82元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
愛爾達EPS
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愛爾達-創（8487）董事會昨（2）日通過上半年財報，每股稅後純益1.82元。近期巴黎奧運17天賽事期間，愛爾達攜手中華電信、公視，華視聯合轉播，橫跨OTT、IP TV、有線電視、無線電視四大平台，聯手提供2,500小時轉播，樂觀看待巴黎奧運帶來收視率、OTT訂閱及分潤，推升下半年營運表現。

愛爾達第2季營收2.29億元，季增13.9%，稅後純益1,991萬元，季減26.6%，每股稅後純益約0.75元。累計上半年愛爾達營收4.3億元，年減12.4%，稅後純益4,706萬元，年減22%，每股稅後純益1.82元，營收及獲利均為歷史同期次高。

2024巴黎奧運自7月27日起舉行為期17天奧運賽事，帕運則將在8月29日展開。愛爾達表示，今年奧運網路串流OTT平台播出加碼升級，中華電信Hami Video與愛爾達ELTA.Tv將推出愛爾達1、2、3台，共推出七個頻道，近1,000個小時內容，透過行動裝置也隨時可以掌握中華隊選手表現。

陳怡君表示，今年巴黎奧運轉播可望帶入內容、廣告及周邊效益，樂觀看待收視率、OTT訂閱以及版權收入可望更勝上屆的東京奧運。

除此之外，廣告也獲得廣告主的青睞，而今年因為常態性賽事等頻道帶來的廣告收入可望成長兩成，巴黎奧運帶進廣告收入可望比東京奧運成長超過三成成長。

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