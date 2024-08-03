亞翔第2季每股純益4.62元 同期最佳

無塵室與機電工程暨公共工程大廠亞翔（6139）昨（2）日公告第2季合併財報，第2季營收187.95億元，季減1.9%，年增87.6%，歸屬於母公司業主淨利10.73億元，季增15.2%，年增129.7%，每股純益4.62元，創下單季次高及同期新高。

亞翔今年上半年營收379.62億元，年增108.33%，歸屬於母公司業主淨利20.04億元，年增154.9%，每股純益8.72元，創下同期新高。

亞翔目前在手訂單達1,291億元，續創新高，其中台灣訂單占74%，大陸約11%、東協為15%，確立未來三年產業景氣續旺。亞翔董事長姚祖驤表示，在半導體產業大擴產挹注下，亞翔對2024年展望當然樂觀。

亞翔總經理蔣曉麟日前也指出，今年營收及獲利可望較去年成長，並挑戰史上新高紀錄，明年股利值得期待。

展望下半年，蔣曉麟表示，台灣榮工、大陸蘇州、新加坡三塊市場相對非常樂觀。台灣亞翔跟越南，也呈樂觀的狀態，今年第2季開始景氣回升訊號已經出來。

蔣曉麟表示，這兩年海外建廠熱絡，亞翔選擇跟著客戶到歡迎國外工程團隊的新加坡建廠，帶動營收、獲利有相當大的成長，顯示決策正確。至於是否赴美國、日本及德國拓展市場，目前尚審慎評估中。

蔣曉麟表示，台灣市場目前有多項交通工程，包括捷運工程有台北捷運環狀線北環段及東環段計畫、高雄都會區大眾捷運系統小港林園線RLC02標土建工程、桃園綠線延伸至中壢、三鶯線延伸桃園八德段、捷運汐止東湖線統包工程。高科技廠房如半導體製造、高階電路板及IC載板、生醫製藥與疫苗、 資料中心等都將積極爭取。亞翔昨日股價收225.5元，下跌11.5元，跌幅4.85%。