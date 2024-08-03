劍麟上半年EPS 4.97元 三率三升

劍麟（2228）昨（2）日公布上半年合併營收24.4億元，年增6.15％，受惠旗下汽車事業銷售動能持續穩定向上，加上今年第1季認列因子公司盈餘轉增，資產產生遞延所得稅回轉利益1.27億元，帶動2024年上半年稅後淨利3.77億元、每股稅後純益（EPS）達4.97元，皆分別年增82％，改寫歷年同期新高之亮眼佳績。

劍麟表示，上半年汽車事業銷售表現較去年同期成長9.47％水準，占整體營收達86％，主要受惠劍麟為全球主要一階（Tier 1）汽車安全零組件供應商客戶重要合作夥伴，在平均每車配備安全零組件數量提升條件下，持續帶動旗下膝蓋式及側邊安全氣囊或氣簾、預縮式安全帶精密導管等產品出貨表現穩定成長態勢，加上集團持續與客戶共同合作投入新款車用安全關鍵零組件產品開發，皆有助於創造整體營運良好發展。

劍麟進一步表示，集團擁有被動式車用安全零組件具備關鍵研發、高良率量產及穩定交期等優勢，整體產能稼動率隨著汽車事業主要客戶加大訂單拉貨而保持良好水準，加上持續優化中國大陸、台灣及波蘭等地生產效率以及優化整體產品結構組合，以及嚴控各項營運成本及費用等，上半年整體毛利率、營業利益率、稅後淨利率皆分別攀升至25％、11％、16％表現，明顯較去年同期的23％、9％、9％精進。