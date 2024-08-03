達邦蛋白上半年EPS 0.19元 本業轉盈
達邦蛋白（6578）昨（2）日公告財報，上半年營收1.99億元，年增1.23％，稅後淨利1,207.4萬元，轉虧為盈，且為近五年來同期新高，每股稅後純益（EPS）0.19元。
達邦蛋白第2季營收9,801萬元，僅較去年同期微增0.58％，但高毛利產品比重持續拉升，帶動單季毛利率創上櫃以來的新高，來到23.01％，本業獲利轉盈，單季稅後純益522.6萬元，EPS 0.08元。
達邦蛋白產品組合優化改善公司獲利能力，受越南市場需求暫時減緩影響，達邦蛋白生技第2季營收較第1季減少3.13％，但第2季毛利率23.01％較第1季再提高4.93個百分點，相較第一季表現，第2季營業利益轉正為341.2萬元，轉型生產高附加價值產品的策略成功。
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