明安上半年EPS 5.34元 出貨升溫

高爾夫球具代工大廠明安（8938）昨（2）日公布第2季財報，受益認列匯兌利益和子公司明揚的預付理賠款，單季稅後純益達3.19億元，年增105%，每股純益（EPS）2.32元。展望營運前景，該公司指出，第3季末將逐步進入旺季，可為營運加持。

明安表示，第2季營運狀況，大致上與去年同期相當，加上子公司明揚屏東二廠自5月間開始復工，整體營收為31.4億元，年增1%。

獲利方面，在新台幣大幅貶值下，第2季認列2.83億元的匯兌利益，同時，子公司明揚有預付理賠款，挹注單季交出3.19億元稅後純益成績，比去年同期成長105%，EPS 2.32元；累計今年上半年稅後純益達7.35億元，EPS為5.34元。

展望前景，該公司指出，客戶群將於第3季內相繼完成新品開模等量產前置作業之後，預計自9月起開始逐步出貨，一如去年，第4季將重新進入出貨高峰期，並有機會起碼延續至明年首季。