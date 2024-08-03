羅昇上半年EPS 0.05元 強化 AI 布局
羅昇（8374）昨（2）日公布上半年合併財報，合併營收14.69億元、年減7.9%，營業毛利3.36億元、年增6.6%，稅後純益0.56億元、年增86.6%，每股稅後純益（EPS）0.05元，羅昇積極推展機器人與AI布局，法人估，下半年有機會回到成長軌道。
台股昨天重挫1,004點，創史上單日最大跌點。不過機器人題材概念股無懼逆風續強，佳世達集團旗下的羅昇連二日攻上漲停，昨天股價收在122元、上漲11元。
羅昇第2季合併營收7.66億元、年減3.6%，營業毛利1.76億元、年增11.4%，毛利率22.99%，較去年同期19.96%增加3.03個百分點，稅後純益0.05億元、年增212.5%，EPS 0.05元。
羅昇主要代理機電自動化產品，包括變頻器、伺服馬達、可程式控制器、人機介面、精密變減速機、電磁離合剎車器、聯軸器、空壓、磁性尺等產品；代理廠商包括台達電、新力SONY、CKD等。
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