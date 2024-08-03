皇昌EPS估3.5元起跳

皇昌營造（2543）今年上半年在三大工程案挹注下，加上整合效益發酵，法人表示，集團上半年獲利有望挑戰新高，每股稅後純益（EPS）至少3.5元起跳；皇昌內部目標，未來兩年在建工程案量將突破千億元，為此不僅全體員工平均加薪逾11%，更大舉徵才300位。

成立逾40年的國內老牌營造廠皇昌營造，近年來積極承攬國內眾多大型公共工程，如捷運工程、橋梁建設、建築工程、海事建設等，目前在手之在建工程案量逾600億元；法人表示，皇昌去年起已開始展現上下游垂直整合效益發酵，不僅上游供料多了桃園觀音廠，今年八月起將新增汐止廠，預計九月底、10月還將新成立宏昌地下基礎工程專業公司（地工公司），2025年汐止廠將新增第二套。

法人指出，明年在汐止廠新產能挹注下，屆時擁有內湖、楊梅、觀音、汐止四個廠區的皇昌營造，共有七套產能運轉，總計預拌廠年產能將超過70萬立方米，營運爆發力逐年攀升。

以今年上半年來說，皇昌首季稅後純益達0.92億元，單季EPS達0.39元；法人強調，皇昌第2季營運在環南市場改建、安邦社會住宅等在建工程案完工下，加上上下游垂直整合效益發酵，初估上半年獲利有望繳出歷史新高、EPS至少超過3.5元；對此，皇昌營造未有回應、僅表示，公司上半年財報預計下周二、六日公布。

皇昌營造內部目標、未來兩年在建工程案量將挑戰千億元，對此皇昌營造不僅為全體約800位員工大幅加薪、平均調幅約達11.65%，平均薪資從原本的6.2萬元提升到7萬元，大幅超越主計處公布台灣平均薪資5.8萬元，不僅響應政府加薪政策，更成為起薪最高的上市櫃營造模範生之一。

皇昌營造執行長林明照日前表示，當前營造業缺工問題嚴峻，尤其是優秀人才更是難找，因此不僅犒賞集團員工、全員加薪，更發出英雄帖、目標明年底前招募300位優質從業人員，讓員工們一起共享豐碩成果。