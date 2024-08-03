華邦電營運 拚重返高峰

華邦電（2344）昨（2）日舉行法說會，總經理陳沛銘表示，無線通訊WiFi 6升級至7將帶動DDR4第3季大量出貨，下半年整體營運正向看待，下一步挑戰回到2022年中旬營運高峰。未來一年公司積極推出超過20款新品包含1.2/1.8/3V NOR Flash等，確保市占，提升產品品質，並善用新製程。

陳沛銘說，預期今年與明年全球DRAM出貨片數不會增加，記憶體大廠投資主要在HBM以及DDR5，研究報告預估甚至DDR4在2025年產能將減少30%而吃緊，該領域是華邦專注領域，預期明年DDR4全球需求與公司本身成長都會不錯。

陳沛銘指出，今年在客製化記憶體方案（CMS）領域加強發展，今年特殊DRAM事業第2季把400-500人團隊更名為CMS，把觸角拉到客戶端並客製化在Edge AI應用服務與創新。