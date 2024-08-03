聚陽上半年EPS 8.18元

聚陽（1477）昨（2）日公告半年報，上半年營收163.02億元，年增8.26%，稅後純益19.78億元，年增12.9%，每股稅後純益（EPS）8.18元，創同期新高。董事會同時通過上半年盈餘分配，每股將配息7元，配發率85.6%。

聚陽第2季稅後純益8.59億元，年增6.64%，單季EPS 3.55元，創同期新高。公司表示，第2季獲利表現優於去年同期，顯示產業持續復甦，市場需求增加，但較首季下滑，主要是第2季是淡季，加上4月開始受到紅海危機影響，船班延誤使工廠效率無法完全顯現。

聚陽近六季營運概況

聚陽同步公告7月營收30.63億元，年增3.28%、月增11.5%，創下同期次高表現，累計今年前七月營收193.66億元，年增7.44%。聚陽表示，第3季開始進入成衣旺季，因此7月營收較上月明顯成長，不過，受到船期、颱風影響，部分訂單出現遞延，使得月營收表現仍被壓抑。

聚陽表示，第3季營收可望逐月增加，單季營收突破百億目標不變，將創歷史新高。除了產能全開，目前全面加班以因應旺季訂單出貨需求，同時，持續尋求協力廠商、增加委外代工，包括越南、印尼、柬埔寨的代工廠，都有接觸。

在自有產能方面，印尼、越南廠也持續擴增產線，至於中南美洲的薩爾瓦多新廠預計最快10月投產，初期會以服務美國客人為主，並採用當地供應鏈，目前還在機器設備陸續進駐階段，接下來會開始招募人力。

聚陽表示，目前最困擾的還是塞港以及船費飆高等問題，幾乎每個月都有遞延出貨的訂單，7月底亞洲到美國港口平均船運運費，較紅海問題發生前，已飆高四倍，4月後就是向上攀升。

聚陽表示，下半年客戶已逐漸出現回補庫存的訊號，客戶需求放大，又以美系客戶訂單增長明顯。