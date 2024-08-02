富邦媒財報／第2季營收266億元、續創同期新高 EPS 3.2元

華邦電（2344）2日召開法說會，華邦電今年資本支出略為下修引發法人關注，華邦電總經理陳沛銘則提到，因為是設備交貨期差異，公司到貨後付款，但部分機台希望11-12月卻延後到貨到明年，說不定下季下次法說會就會加回來，純粹是交貨期變動。

2024-08-02 16:50