富邦媒財報／第2季營收266億元、續創同期新高 EPS 3.2元
富邦媒（8454）公布第2季財報，富邦媒旗下通路包含momo購物網、電視購物及型錄。第2季合併營收約266.6億元，續創歷史同期新高；營業利益9.2億元，EBITDA達12.6億，EBITDA margin(利潤率)4.7%，歸屬於母公司業主稅後純益7.7億元，每股盈餘3.20元。
今年上半年面臨總體經濟環境不確定性仍高的情況下，momo累計1至6月合併營收達535.3億元，仍較去年同期成長4.3%；營業利益20.4億元，EBITDA margin 5.1%，歸屬於母公司業主稅後純益達16.8億元，每股盈餘6.98元。
展望下半年，七夕情人節、父親節、中元節、中秋節等節慶商機將輪番來襲；加上第4季為傳統零售業旺季，及年度強檔購物節雙11、雙12登場，下半年營運可期。
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