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融程電財報／第2季毛利率持續高檔水準 EPS 達1.7元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦廠融程電（3416）2日公告今年上半年財報，第2季毛利率超過41%水準，持續站穩高檔水準，稅後純益為1.34億元、季增0.5%，創單季同期新高，單季EPS達1.7元。

融程電第2季營收為7.40億元，季增5.7%，年增7.5%，創單季同期新高。毛利率超過41%水準，營業利益達1.56億元，季增2.7%，年增3.0%，稅後純益達1.34億元，季增0.5%，亦創單季同期新高，單季EPS達1.7元。

累計融程電今年上半年合併營收為14.40億元，毛利率為41%，稅後純益為2.67億元，每股純益為3.4元，上半年營收、獲利改寫同期新高紀錄。

融程電表示，多年來深耕不同場域且大型客戶客製化的解決方案，累積技術經驗、大數據資料庫，拓展多元產業之場域市場版圖，進一步強化軟硬體平台與應用端的融合，更流暢整合雲端算力及邊緣運算來滿足終端客戶高效能的需求，為多元化的嵌入式與 AIoT 應用提供更強大功能，推出更具高算力、強固型設計與終端裝置應用的邊緣AI運算平台，預期今年第3季維持成長目標不變，全年毛利率維持高檔水準。

展望後市，融程電的強固型平板、強固型手持設備、強固型電腦、強固型顯示器 (DISPLAY & HMI) 與強固型筆電業務將持續聚焦九大快速成長產業，即醫療保健、汽車檢測維修、倉儲物流、特殊車輛行動載具整合應用、能源應用領域、地面控制站 (GCS) 應用、食品加工自動化、國防，與公共安全，也會讓公司持續擴大營運版圖。因此，在多個成長引擎挹注下，融程電目標未來營收每年可維持穩定成長，營運將再締新猷。

毛利率 融程電

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