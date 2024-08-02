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華邦電法說會／總座：WiFi 升級帶動 DDR4第3季大量出貨

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

華邦電（2344）2日召開法說會，華邦電總經理陳沛銘提到，WiFi升級帶動DDR4第3季大量出貨，整體營運正向看待。

應用方面，陳沛銘指出，上半年網通變化大，處於規格轉換過程，在Wifi 6與7之間的DDR3轉至DDR4，該領域為華邦電新領域客戶急著轉換，導致銷售季減少3%，季營收占比也從29%降至25%。電腦大幅成長季成長31%，主要是AI PC積極備貨看好明年成長恢復10%以上，AI PC占比拉升有利於位元密度提升與出貨成長。車用與工業差異不大。

展望第3季，陳沛銘指出，成長動能第3季DDR4將大量出貨，其餘應用成長也將更可觀。

NOR Flash方面，陳沛銘指出，主要是SPI NOR出貨，從7月看來F45產品會開始出貨成長，維持NOR Flash供貨龍頭地位。

整體而言，陳沛銘指出，預期NOR趨向供需平衡，因為大陸同業轉換至邏輯生產降低供貨，大陸邏輯生產轉佳自身成熟製程生產擴張，SLC NAND通路仍有部分庫存需去化，預期2025供給吃緊，NOR需求成長的應用包含AI NB與伺服器需求增加。

回顧上半年，陳沛銘說，特殊DRAM 即CMS營收季增4%，年增69.8%，出貨量增加ASP則高20%多下跌，至於Flash方面季增24%年增20.3%，售價季減個位數並年減少高雙位數。

就上半年，華邦電也提到，此次將記憶體客製化服務更名為CMS，之前為DRAM事業，記憶體營收相較之前谷底已有回升，從產品均價與存貨評價迴轉等對今年第2季都有正向發展，也是記憶體毛利率回升主因。

邏輯事業群，華邦電提到，毛利率平均四成上下，第2季降至34%。第2季總體毛利率、營業利益率隨營收上升改善，出貨片數18.3萬片，季增1.4%，年增43.4%，產能利用率上半年都在九成以上，較去年同期7-8成提升。

華邦電說明，2024年上半年每股稅後純益0.3元，淨值則從22.08元下降至21.92元，因持股金融資產評價下降所致。

華邦電預估，2024全年資本支出160億元，較先前預估170億元減少，上半年已執行百億元，下半年仍有60億元計畫投資。

營收 華邦電

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