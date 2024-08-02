愛爾達財報／上半年EPS 1.82元 巴黎奧運轉播熱、推升下半年營運

愛爾達-創（8487）董事會通過上半年財報，每股稅後純益1.82元。近期巴黎奧運正舉行，全民奧運，而愛爾達今年攜手中華電信、公視，華視聯合轉播，橫跨OTT、IP TV、有線電視、無線電視四大平台，動員近百位轉播團隊，將轉播2,500小時轉播，愛爾達董事長陳怡君日前表示，樂觀看待巴黎奧運帶來收視率、OTT訂閱及分潤，而廣告秒數更已銷售一空，將較東京奧運成長三成以上。

愛爾達第2季營收2.29億元，季增13.9%，稅後純益1,991萬元，季減26.6%，每股稅後純益約0.74元。

累計上半年愛爾達營收4.3億元，年減12.4%，稅後純益4,706萬元，年減22%，每股稅後純益1.82元，營收及獲利均為歷史同期次高。

2024巴黎奧運自7月27日起舉行為期17天奧運賽事，帕運則將在8月29日展開。教育部體育署運動發展基金指導下，今年巴黎奧運將由中華電信MOD、Hami Video的新媒體平台（OTT、IP TV），無線電視的公視以及有線電視系統必載的華視，四大轉播單位，聯手提供2,500小時轉播。

愛爾達表示，今年奧運網路串流OTT平台播出加碼升級，中華電信Hami Video與愛爾達ELTA.Tv將推出愛爾達1、2、3台，共推出七個頻道，近1,000個小時內容，透過行動裝置也隨時可以掌握中華隊選手表現。

陳怡君表示，今年巴黎奧運轉播可望帶入內容、廣告及周邊效益，樂觀看待收視率、OTT訂閱以及版權收入可望更勝上屆的東京奧運，此外，廣告也獲得廣告主青睞，秒數已經銷售一空，今年因為常態性賽事等頻道帶來的廣告收入可望成長兩成，而巴黎奧運帶進廣告收入可望比東京奧運成長超過三成成長。

中華電信MOD、Hami Video將以獨家創新科技轉播，是本屆提供最多直播時數的轉播平台，董事長郭水義也看好巴黎奧運將帶來收視熱潮。中華電信日前預估，MOD、Hami Video用戶數淨增20萬起跳，總用戶衝300萬戶，用戶數、收視率、廣告，均將刷新東京奧運紀錄，再創新高。

展望2024年，愛爾達認為，在7月份巴黎奧運舉辦，與眾多國內外精彩體育賽事的加持下，愛爾達將用體育賽事轉播做領頭羊，影綜內容為輔，以收視率結合訂閱的 MOD、 OTT雙平台營運模式，與持續穩健成長的廣告業務，預期2024年將是穩健中，具爆發力的一年。