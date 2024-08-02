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隨美股修正台積電測季線920元保衛戰 市值降至23.8兆元

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
受到昨夜美股疲軟影響，台北股市今天跌破22000點大關，台積電下跌超過3%。記者林澔一／攝影
受到昨夜美股疲軟影響，台北股市今天跌破22000點大關，台積電下跌超過3%。記者林澔一／攝影

隨著美股再次掀起大逃殺，台積電（2330）股價2日再度開低回測季線支撐並面臨920元保衛戰，拖累市值降至23.8兆元，早盤下跌逾4%。

美股近期波動加劇且殺聲隆隆，引發大型科技股股價修正，法人分析，台積電基本面沒太大改變，不過，台積電客戶群陸續釋出旺季不旺保守展望，對於台積電下半年營運影響有待觀察，智慧機、車用以及工業需求持續疲弱或緩慢復甦將是影響下半年關鍵。

台積電海外布局方面，台積電在2023年8月8日董事會後，與博世、英飛凌、恩智浦半導體共同宣布合資成立歐洲半導體製造公司（ESMC）並推動德國設廠計畫，此計畫興建的晶圓廠預計採用台積電28／22奈米平面互補金屬氧化物半導體（CMOS）技術，以及16/12奈米鰭式場效電晶體（FinFET）製程技術。該廠預定8月20日動土。

法人也分析，美國 2Q24 重量級企業財報密集公佈，美國聯準會9月降息機率升高，壽險債券部位損失可望緩解。不過，金融市場表現動盪，資本市場修正，加上蘋果財報看來營收展望大致符合預期，沒太多驚喜，外部總經因素將是觀察指標。

法人也分析，觀察科技製造業客戶對長單相對保守，而以短單為主，主要在於近期地緣風 險，11 月美國總統大選前，許多不確定因素，同時，高融資成本也壓抑終端消費需求，導致部分客戶下單保守。

美國最新物價支付指數維持擴張數個月，法人分析，凸顯通膨壓力存在，由於物價下滑速度較 預期緩慢，8 月美國聯準會維持現有利率（5.25-5.5%）不變，但由於就 業市場出現疲軟現象，9 月降息機率大增，並將連動資本市場大幅波動表現。

半導體 台積電 美國聯準會

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