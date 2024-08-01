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創見財報／上半年EPS 3.55元 董座正式兼任總座

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

記憶體模組創見（2451）今日公告上半年淨利15.23億元，年增141%，累計上半年每股稅後純益（EPS）3.55元，其中第2季單季每股稅後純益1.67元，則較首季1.88元下滑。另外董事長束崇萬先前暫代總座，今日公司公告正式委任擔任總座。

創見提到，束崇萬日前獲選為「2024台灣企業領袖100強」，對其個人領導力和企業成就的高度認可。創見成立於1989年，今年迎來35周年，連續17年獲得台灣最佳國際品牌，並榮列「臺灣永續指數」成分股，今年更是第19次獲得「台灣精品獎」。

創見公告公司董事會通過113年第2季合併財務報告，上半年累計歸屬於母公司業主淨利15.23億元，優於去年同期6.32億元，上半年每股稅後純益3.55元優於去年同期1.47元。

創見公告今年第2季營收23.32億元，年減少約5.6%，第2季毛利率36.2%，年增逾12個百分點，該季淨利7.16億元，季減少11.3%，年增79%，單季每股稅後純益1.67元，較首季1.88元下滑，但仍優於去年同期0.93元。

創見 毛利率 營收 記憶體模組

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