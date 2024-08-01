迅得營收／7月4.27億元、月增2.6% 寫近二年同期高

半導體PCB系統整合設備商迅得（6438）1日公告7月營收4.27億元，月增2.6%，年增14.8%，創近二年同期高。另外迅得公司董事長官錦堃辭任，將於8月9日召開董事會推舉新任董事長。據說明，董事長官錦堃是按計畫安排榮退，其在兩年前已有退休相關規畫，隨公司營運蒸蒸日上預計榮退，後續董事會將推舉新董座。

展望未來，迅得今日提到，今年第3季看來約持平前一季或小幅增加，今年營運高峰在第4季。

迅得副董事長兼總經理王年清已預告，今年營運看來將先蹲後跳。公司目標2024年半導體相關營收占比會增加。

迅得先前也提到，過去PCB相關營收占比七八成，其他則是半導體，後續隨應用目標持續成長，由於半導體應用產品線擴張，若將載板相關營收占比納入半導體估計占比將達四成，未來公司在半導體相關的IC製造與封裝、記憶體領域乃至IDM（整合元件製造廠）客戶都積極開拓新服務有望帶動該領域在2024年貢獻占比拉升。

另外迅得先前已公告處分楊梅土地廠辦，預計處分利益逾新台幣2.66億元，迅得提到，為資產有效運用，降低營運成本，提升營運績效，同時迅得預定明年首季搬入新廠，而先處分楊梅廠，預計無縫接軌不會有產能損失。法人推估，迅得相關處分利益若今年全數認列估貢獻每股稅後純益（EPS）約近3元。