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經濟衰退憂慮再起…道瓊下挫近500點 那指跌2.3%、輝達跌6.67%

凌華第2季每股淨損0.42元 轉投資拖累

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦廠凌華（6166）昨（1）日公布上半年財報，即便第2季本業虧損幅度有所改善，但受業外影響，導致虧損金額較首季擴大，單季每股淨損0.42元，累計上半年每股淨損0.77元。

凌華第2季營收25.22億元，季增22.78%，年減14.22%；毛利率36.98%，季減1.41個百分點，年增0.49個百分點，營益率為負0.17%，較首季的負5.93%改善，但較去年同期正數轉為負，單季虧損0.9億元，較首季虧損擴大，主要受到業外影響。

累計上半年營收45.75億元，年減21.4%；毛利率37.57%，較去年同期微幅成長；營益率為負2.76%，相較去年同期正數轉負；稅後淨損1.67億元，亦較去年同期由盈轉虧。

毛利率 營收

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