華邦出頭天 終止連三虧

記憶體廠華邦（2344）昨（1）日公告第2季財報，受惠DRAM價格強漲，單季轉虧為盈，終止連三季虧損，每股純益為0.41元，並弭平首季虧損，帶動上半年繳出獲利成績單，前六月每股純益為0.3元。

華邦將於今日召開法說會，說明上季財報內容並釋出下半年營運展望。

華邦昨天並公告，董事會決議依最新技術進度與市場需求規劃財務模型，調整2022年資本支出預算，下修高雄廠生產與研發設備預算至179.4億元，較原先投資金額減少104.6億元，主要因應未來CUBE等產品規劃需求。

根據華邦上傳的財報，第2季合併營收214.84億元，季增6.77%，年增14.2%；毛利率33.1%，季增5.46個百分點，年增1.77個百分點，重返三成大關，並攀近六季高點。