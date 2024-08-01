十銓第2季EPS 1.83元 腰斬

記憶體模組廠十銓（4967）昨（1）日公告第2季財報，即便單季營收季增逾一倍，惟毛利率較首季大減14.5個百分點、降至9.5%，導致稅後純益季減54.3%，降至1.31億元，每股純益1.83元，也較首季腰斬；上半年每股純益5.93元。公司並公告財務長、發言人等高階主管異動。

十銓是台灣前三大、全球前十大記憶體模組廠，該公司首季每股大賺4.1元，創單季新高，先前並曾公告自結5月單月每股純益1.28元，加上6月營收以27.96億元改寫新猷，市場原本對第2季財報高度期待。

惟十銓昨天公告單季每股純益較首季腰斬、降至1.83元，且扣除5月自結數，4月與6月兩個月每股純益合計僅0.55元，市場譁然，憂心掀起法人圈對記憶體族群降評潮，加上公司公告財務長、發言人等高階主管異動，更加引起各界關注。十銓昨天股價收平盤124.5元。

對於財務長等主管異動，十銓表示，主要因應內部職務輪調及歷練，身兼財務長、會計主管、公司治理主管、發言人的彭大維職務調整，轉任董事長特助，財務長待人選確定後另行公布；發言人則由十銓副總經理夏紹安接任，今天起生效。

十銓6月出貨專案客戶高階產品，但該合約毛利較不穩定，壓低毛利表現。